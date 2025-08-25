Ценности
20:50, 25 августа 2025
Ценности

Пикантная деталь на фото 20-летнего сына Бекхэма удивила фанатов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @cruzbeckham

Сын футболиста Дэвида Бекхэма Круз поделился новым снимком с отдыха и привлек внимание фанатов пикантной деталью. Публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

20-летний наследник спортсмена вместе с отцом позировали топлес на яхте. Известно, что семья проводит отпуск в Италии.

Подписчики обратили внимание на наряд Бекхэма-младшего: его запечатлели в синих плавках бренда Speedo. «Да, я приблизила фото», «Эти синие Speedo — икона», «Да, Круз знает, что делает», «Признавайтесь, вы все смотрели туда же, куда и я?» — высказывались многочисленные комментаторы.

Ранее в августе Дэвид Бекхэм побрил сына налысо во время круиза на роскошной яхте. 22-летний Ромео Бекхэм поделился фото с семейного круиза на роскошной яхте. Так, на одном размещенном кадре был запечатлен 50-летний экс-спортсмен в серой футболке и зеленых шортах. Он держал в руках машинку для стрижки волос над головой сына.

