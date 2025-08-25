Экономика
02:43, 25 августа 2025Экономика

Почтовые службы Европы приостановили отправку посылок в США

Axios: Почтовые службы Европы приостановили отправку посылок в США из-за пошлин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

Почтовые службы Европы начали приостанавливать или прекращать отправку посылок в США из-за неопределенности относительно окончания льготного режима минимальных ввозных пошлин. Об этом сообщил портал Axios.

Отмечается, что такое решение принято из-за неопределенности по вопросу окончания так называемой льготной пошлины. В результате под угрозой оказался товарооборот между США и Европой.

Издание напомнило, что в конце июля президент США Дональд Трамп отменил беспошлинный режим для товаров, которые попадают под правило de minimis, исключающее из тарифов посылки стоимостью менее 800 долларов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае невыполнения Евросоюзом (ЕС) инвестиционных обязательств перед американской экономикой Вашингтон может поднять для стран сообщества импортные пошлины до 35 процентов.

