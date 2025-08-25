Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:37, 25 августа 2025Россия

Политолог Марков ответил на вопрос об отъезде из России

Политолог Марков заявил, что планов по выезду из России у него нет
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Российский политолог Сергей Марков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) ответил на вопрос об отъезде из России. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

По его словам, он опасается уголовного преследования, однако планов по выезду из России на данный момент у него нет. «Хочется верить в Россию», — сказал он.

Сергей Марков был внесен в реестр иноагентов 22 августа. Политолог назвал это ударом «по тем, кто искренне поддерживает [президента России] Владимира Путина».

По мнению Маркова, его могли включить в реестр за интервью западным СМИ, где он «отстаивал интересы России и защищал Владимира Путина».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это может быть намек Киеву». Президент Финляндии жестко высказался о России и ее интересах на Украине. Чего он этим добивается?

    Экономическому альянсу РФ-Индия-КНР предсказали недолгую жизнь

    К задолжавшему чужие долги коллектору послали еще одного коллектора

    Уехавшая из России певица избавилась от недвижимости в стране на 141 миллион

    Москвичей предупредили о резкой смене погоды

    Жена Гарика Харламова в бикини снялась на пляже

    Северный флот получил новый тральщик «Афанасий Иванников»

    В Киеве пригрозили президенту Польши из-за бандеровской символики

    Политолог Марков ответил на вопрос об отъезде из России

    Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости