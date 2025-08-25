Политолог Марков ответил на вопрос об отъезде из России

Российский политолог Сергей Марков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) ответил на вопрос об отъезде из России. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

По его словам, он опасается уголовного преследования, однако планов по выезду из России на данный момент у него нет. «Хочется верить в Россию», — сказал он.

Сергей Марков был внесен в реестр иноагентов 22 августа. Политолог назвал это ударом «по тем, кто искренне поддерживает [президента России] Владимира Путина».

По мнению Маркова, его могли включить в реестр за интервью западным СМИ, где он «отстаивал интересы России и защищал Владимира Путина».