Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:48, 22 августа 2025Россия

Политолог Марков отреагировал на признание иноагентом

Марков: Иноагентом объявлен человек, который находится под западными санкциями
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Политолог Сергей Марков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) отреагировал на включение в реестр иностранных агентов, заявив, что находится под западными санкциями за активную поддержку президента России Владимира Путина и его политики. Своим мнением он поделился в Telegram-канале «Логика Маркова».

«Я все 25 лет поддерживал и поддерживаю политику Владимира Путина. И нахожусь под санкциями Канады», — написал Марков, добавив, что это единственный случай признания иноагентом человека, находящегося под санкциями Запада.

По мнению Маркова, его могли включить в реестр иностранных агентов за интервью западным СМИ, где он «отстаивал интересы России и защищал Владимира Путина».

«Круто. Круто и глупо. Еще раз: объявление Маркова иноагентом это удар по тем, кто искренне поддерживает Владимира Путина. И все это понимают», — заключил он.

О признании Маркова иностранным агентом стало известно 22 августа. Его данные появились в соответствующем реестре Минюста России, опубликованном на сайте ведомства. Помимо него, в списке оказались протоиерей Андрей Кордочкин, активистка Раджана Дугарова, проекты «Алиф ТВ» и Tamizdat Project.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянка сломала ногу и застряла на одной из самых опасных гор СССР. Надежду на ее спасение потеряли. Как выглядит это место?

    В МИД резко высказались о нападении на торгпредство России в Швеции

    Стало известно о новом награждении Кадырова

    Гендиректора клуба КХЛ дисквалифицировали за допинг

    Россиянка в кофейне приставила пистолет к голове подруги и выстрелила

    Ушел из жизни один из авторов «Гарри Поттера»

    Политолог Марков отреагировал на признание иноагентом

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в оголяющем грудь топе

    Отсидевший срок бывший губернатор российского региона потребовал 10 миллионов рублей

    Поедающая плоть бактерия захватила пляжи одной страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости