Политолог Марков отреагировал на признание иноагентом

Марков: Иноагентом объявлен человек, который находится под западными санкциями

Политолог Сергей Марков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) отреагировал на включение в реестр иностранных агентов, заявив, что находится под западными санкциями за активную поддержку президента России Владимира Путина и его политики. Своим мнением он поделился в Telegram-канале «Логика Маркова».

«Я все 25 лет поддерживал и поддерживаю политику Владимира Путина. И нахожусь под санкциями Канады», — написал Марков, добавив, что это единственный случай признания иноагентом человека, находящегося под санкциями Запада.

По мнению Маркова, его могли включить в реестр иностранных агентов за интервью западным СМИ, где он «отстаивал интересы России и защищал Владимира Путина».

«Круто. Круто и глупо. Еще раз: объявление Маркова иноагентом это удар по тем, кто искренне поддерживает Владимира Путина. И все это понимают», — заключил он.

О признании Маркова иностранным агентом стало известно 22 августа. Его данные появились в соответствующем реестре Минюста России, опубликованном на сайте ведомства. Помимо него, в списке оказались протоиерей Андрей Кордочкин, активистка Раджана Дугарова, проекты «Алиф ТВ» и Tamizdat Project.