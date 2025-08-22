Политолога Маркова признали иноагентом

Российского политолога Сергея Маркова признали иноагентом

Российского политолога Сергея Маркова признали иностранным агентом. Его данные появились в соответствующем реестре Минюста России, опубликованном на сайте ведомства.

В основаниях для включения вписана статья 7 Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Отмечается, что Министерство юстиции приняло решение о внесении Маркова в реестр в пятницу, 22 августа.

В июле Сергея Маркова обвинили в чрезмерной поддержке президента Азербайджана Ильхама Алиева на фоне ряда заявлений политика, повысивших градус в отношениях Москвы и Баку. Тогда же российские военные блогеры призвали его наказать и признать иноагентом.

В ответ политолог назвал своих критиков маргиналами, а также заявил, что больше четверти века является патриотом России и сторонником президента страны Владимира Путина.