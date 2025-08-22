Минюст пополнил реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов блогера Нюберга и проект «Алиф ТВ»

Минюст России пополнил реестр иностранных агентов, включив в него блогера Дмитрия Нюберга. Об сообщается на сайте ведомства.

Как рассказали в министерстве, Нюберг распространял фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ. Кроме того, по данным ведомства, блогер выступал против спецоперации на Украине и участвовал в распространении сообщений и материалов иноагентов и нежелательных организаций.

Также в список внесли политолога Сергея Маркова, протоиерея Андрея Кордочкина, активистку Раджану Дугарову, проекты «Алиф ТВ» и Tamizdat Project.

Помимо этого, стало известно, что из реестра исключили фонд содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга». Как уточнили в Минюсте, причиной решения стала ликвидация организации.

Ранее сообщалось, что иноагентом признали публициста и писателя Марка Солонина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).