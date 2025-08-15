Публициста Солонина признали иноагентом

Минюст внес в реестр иноагентов публициста и писателя Марка Солонина

Минюст внес в реестр иностранных агентов публициста и писателя Марка Солонина. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным ведомства, Солонин, признанный иностранным агентом, распространял фейки о действиях российских властей и Вооруженных Силах России (ВС РФ). Кроме того, он выступал против проведения спецоперации на Украине и призывал поддерживать Вооруженных силы Украины (ВСУ). Также публицист участвовал в распространении материалов иностранных агентов.

Помимо Солонина в реестр вошли журналисты Марк Кротов и Игорь Рудников. Сообщалось, что они транслировали недостоверную информацию о решениях властей России, распространяли материалы иностранных агентов для неограниченного круга лиц и выступали против спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, что Минюст внес в реестр иноагентов проект «Продолжение следует» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Сообщалось, что проект, среди прочего, пропагандировал ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).