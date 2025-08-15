Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:10, 15 августа 2025Интернет и СМИ

Публициста Солонина признали иноагентом

Минюст внес в реестр иноагентов публициста и писателя Марка Солонина
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Mark Solonin / YouTube (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Минюст внес в реестр иностранных агентов публициста и писателя Марка Солонина. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным ведомства, Солонин, признанный иностранным агентом, распространял фейки о действиях российских властей и Вооруженных Силах России (ВС РФ). Кроме того, он выступал против проведения спецоперации на Украине и призывал поддерживать Вооруженных силы Украины (ВСУ). Также публицист участвовал в распространении материалов иностранных агентов.

Помимо Солонина в реестр вошли журналисты Марк Кротов и Игорь Рудников. Сообщалось, что они транслировали недостоверную информацию о решениях властей России, распространяли материалы иностранных агентов для неограниченного круга лиц и выступали против спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, что Минюст внес в реестр иноагентов проект «Продолжение следует» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Сообщалось, что проект, среди прочего, пропагандировал ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили налет на российский порт Оля, повреждено судно. Что известно?

    Врач раскрыл портящую волосы ошибку после душа

    Пара туристов лишилась оплаченного отпуска на Карибах из-за одной ошибки ChatGPT

    Хантер Байден отказался извиняться перед замыслившей подать на него в суд женой Трампа

    Трамп раскрыл содержание разговора с Лукашенко

    Российские ракеты назвали проблемой для Patriot ВСУ

    Публициста Солонина признали иноагентом

    Москвичам пообещали сюрприз

    Гигантский зуб нашли под Новосибирском

    В России решили найти повод для запрета «Роллтона»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости