Появились кадры успешного форсирования реки Волчья российскими войсками

Военкор Коц опубликовал кадры форсирования Волчьей российскими войсками

Российские войска форсировали реку Волчью и взяли населенный пункт Филия в Днепропетровской области. Кадры опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

«Русский флаг над Днепропетровщиной (...). Бойцы штурмового батальона 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" форсировали реку Волчья и прорвали оборону противника», — пишет военкор.

Он отметил, что село находится в трех километрах от следующей цели группировки, населенного пункта Новопавловка, потеря который ударит по возможностям Вооруженных сил Украины (ВСУ) быстро перебрасывать войска в приграничье.

Ранее стало известно, что старший офицер отдела связи и кибербезопасности штаба 121-го отдельного полка связи подполковник ВСУ Роман Демченко уничтожен в Днепропетровской области. Представитель российских силовых структур добавил, что он был ликвидирован 18 августа в результате ракетного удара.