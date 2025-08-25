Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:39, 25 августа 2025Бывший СССР

Появились кадры успешного форсирования реки Волчья российскими войсками

Военкор Коц опубликовал кадры форсирования Волчьей российскими войсками
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Российские войска форсировали реку Волчью и взяли населенный пункт Филия в Днепропетровской области. Кадры опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

«Русский флаг над Днепропетровщиной (...). Бойцы штурмового батальона 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" форсировали реку Волчья и прорвали оборону противника», — пишет военкор.

Он отметил, что село находится в трех километрах от следующей цели группировки, населенного пункта Новопавловка, потеря который ударит по возможностям Вооруженных сил Украины (ВСУ) быстро перебрасывать войска в приграничье.

Ранее стало известно, что старший офицер отдела связи и кибербезопасности штаба 121-го отдельного полка связи подполковник ВСУ Роман Демченко уничтожен в Днепропетровской области. Представитель российских силовых структур добавил, что он был ликвидирован 18 августа в результате ракетного удара.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крупнейший сайт с персональными данными россиян закрыли

    Российские войска начали бои в Константиновке в ДНР

    Серена Уильямс снялась в купальнике после похудения

    Появились кадры успешного форсирования реки Волчья российскими войсками

    В Иране сделали заявление о поставках российского газа через Азербайджан

    Застрявшие в аэропорту Египта россияне пожаловались на отсутствие воды и еды

    Желающим получить максимальную пользу от завтрака россиянам дали четыре совета

    Строй из сотни задержанных на российской стройке мигрантов попал на видео

    Зеленскому пригрозили смертью за уступки России

    «Реальность ударила Трампа по лицу». Китай нанес урон экономике США с помощью одного из ключевых рынков и обратился к России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости