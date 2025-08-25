Наука и техника
Назван спасающий от старческого заболевания продукт

Вишня в виде порошка и сока оказалась полезной при старческих заболеваниях
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: KamranAydinov / Freepik

Британские ученые пришли к выводу, что переработанные в порошок сезонные фрукты и ягоды эффективны для профилактики старческих заболеваний. Исследование опубликовано в журнале Antioxidents.

Специалисты Кентского университета (Великобритания) обнаружили в своих прошлых исследованиях, что употребление вишни снижает симптомы возрастных заболеваний — деменции или болезни Альцгеймера. Позже они также выяснили, что превращенная в сок или порошок вишня оказывает еще более спасительный эффект в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями.

Медики назвали сухой порошок из вишни, который можно использовать в качестве добавки к пище, эффективным средством от старческих заболеваний из-за того, что в этом состоянии продукт сохраняет антиоксидант антоциан. Также выяснилось, что повышенное количество этого вещества может сохраняться в неспелых или, напротив, переспелых плодах.

«Оказалось, что вишневый порошок более полезен для здоровья, чем различные добавки», — заметила автор исследования доктор Марина Эскурра. По ее словам, непригодные в пищу растения не должны быть выброшены — на их основе можно сделать эффективные биологические добавки.

«Наша инновация — научный подход, который можно внедрить в Кенте и других сельскохозяйственных регионах», — заключила Эскурра.

В начале августа врач-диетолог Антон Поляков напомнил, что профилактика деменции должна быть комплексной и включать мозговую и физическую активность, а также диету.

    Все новости