Раскрыт доход владельца крупнейшего сайта с персональными данными россиян

Полиция задержала владельца крупнейшего сайта с персональными данными россиян

В Московском регионе полиция задержала владельца крупнейшего сайта с персональными данными россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Вместе с ним попался и сообщник, который отвечал за программную и техническую поддержку. Мужчинам предъявили обвинение по статье 272.1 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), их арестовали.

Только на два счета подконтрольных злоумышленникам юридических лиц с декабря 2024 года было переведено 66 миллионов рублей, рассказала Волк. Во время обысков изъяты техника, документы и серверное оборудование ресурса с базами данных общим объемом более 25 терабайт.

Ранее сообщалось, что этот сайт был закрыт.