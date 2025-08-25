Крупнейший сайт с персональными данными россиян закрыли

МВД России закрыло крупнейший сайт с персональными данными россиян

МВД России закрыло один из самых крупных сайтов, на котором в открытом доступе хранилась персональная информация граждан России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Данные на сайт собирались по результатам утечек из различных структур. Его незаконно использовали частные компании, детективные и коллекторские агентства. Правоохранители также выяснили, что мошенники незаконно использовали его в своих целях.

Информация на сайте содержала подробное досье на россиянина с полными анкетными и паспортными данными, сведениями об адресах проживания и местах работы, доходах, кредитной истории и другими данными. Доступ к ресурсу получали через специализированную программную оболочку через веб-форму или интерфейс API за определенную плату. Нередко цена превышала один миллион рублей в месяц. Подписку на сервис часто перепродавали в Telegram-каналах и на форумах в даркнете.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 272. 1 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Полиция задержала владельца сервиса и его сообщника, отвечавшего за программную и техническую поддержку. Только на два счета подконтрольных злоумышленникам юридических лиц с декабря 2024 года было переведено 66 миллионов рублей.

Ранее полицейские задержали шестерых жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области за легализацию не менее пяти тысяч мигрантов через взломанные аккаунты россиян на «Госуслугах».