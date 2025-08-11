Силовые структуры
11:17, 11 августа 2025Силовые структуры

Тысячи мигрантов легализовали через взломанные аккаунты россиян на «Госуслугах»

Полиция задержала россиян за легализацию пяти тысяч мигрантов через «Госуслуги»
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

Полицейские задержали шестерых жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области за легализацию не менее пяти тысяч мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, задержанные действовали с 2023 года. Они взламывали аккаунты россиян на портале «Госуслуг» и в их личных кабинетах ставили на миграционный учет иностранцев. Один аккаунт позволял зарегистрировать до 300 мигрантов. Всего правоохранители выявили сто таких.

Для поиска потенциальных клиентов задержанные создали и вели 350 Telegram-каналов. Также они регулярно ходили по местам скопления мигрантов и предлагали им свои услуги. Стоимость такой составляла три тысячи рублей.

За 2,5 года злоумышленники заработали около 20 миллионов рублей. У них изъяли смартфоны, компьютеры, поддельные бланки, печати госорганов власти, банковские и сим-карты. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что бывший глава автобронетанковой службы ЦВО Денис Путилов получил 8,5 года за взятку.

