Экс-главу автобронетанковой службы ЦВО лишили звания и отправили в колонию на 8,5 года

Суд приговорил бывшего начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) Дениса Путилова к 8,5 года колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Путилова признали виновным в преступлении по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Его лишили звания «генерал-майор», а также права занимать административно-распорядительные должности в органах госвласти шесть лет.

Следствие и суд установили, что в 2023-2024 годы госзаказчик и предприниматель Чудинов заключили многомиллионные контракты по ремонту и техническому обслуживанию техники, контролировать исполнение работ должен был Путилов. Однако предприниматель передал ему десять миллионов рублей за покровительство. В результате условия контракта так и не выполнили, а Минобороны был причинен ущерб.

