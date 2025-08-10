Офицер Росгвардии регистрировал мигрантов прямо в военной части

Офицера Росгвардии Скобелева будут судить за фальшивую регистрацию мигрантов

Офицера Росгвардии Владимира Скобелева и нескольких его сообщниц будут судить за фальшивую регистрацию мигрантов прямо в дислоцированной на Кубани военной части. Как уточняет «Коммерсантъ», в ней он занимал пост начальника штаба.

По версии следователей, с июля 2020 по март 2022 года сразу несколько сотен человек получили временную регистрацию в отдельном батальоне материального обеспечения войск. В военных частях действительно могут регистрироваться сами военнослужащие, а также члены их семей, однако в этом случае за указанный период показатели отличались от стандартных в десятки раз.

Среди зарегистрированных оказались не только обладатели российского гражданства по праву рождения, но и натурализованные выходцы из Казахстана, Узбекистана, Украины, Белоруссии и Армении. Когда этим заинтересовались следователи военной прокуратуры и ФСБ, выяснилось, что временную регистрацию на год в военной части продавали через посредников за 20 тысяч рублей, каждое продление обходилось в такую же сумму.

Итогом расследования стало задержание майора Скобелева и десяти его предполагаемых сообщников. Семь из них, в том числе сам экс-начальник штаба обвиняются в организации преступного сообщества или участии в нем с использованием служебного положения, а также в 116 эпизодах получения взяток организованной группой. Дело передано в суд.

Ранее в Санкт-Петербурге следователи завершили расследование уголовного дела о незаконной легализации почти тысячи мигрантов. В деле шесть фигурантов.