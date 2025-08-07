В российском городе группировка незаконно легализовала почти тысячу мигрантов

В Петербурге пройдет суд над 6 людьми, легализовавших почти тысячу мигрантов

В Санкт-Петербурге следователи завершили расследование уголовного дела о незаконной легализации почти тысячи мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В деле шесть фигурантов. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под стражей, а иностранцы, поставленные фиктивно на учет, выдворены.

По версии следствия, в период с января 2022 года по апрель 2024-го обвиняемые организовали незаконное пребывание на территории России 577 иностранных граждан. Фигуранты вместе с иными гражданами также легализовали 371 мигранта. Подробности их дела не разглашаются.

Ранее суд вынес приговор в отношении десяти жительниц Кабардино-Балкарской Республики, которые успели незаконно легализовать 30 мигрантов на территории страны.