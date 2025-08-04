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14:36, 4 августа 2025Силовые структуры

Российские невесты поплатились за браки с иностранцами

Десять жительниц КБР получили до 5 лет условно за фиктивные браки с мигрантами
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд вынес приговор в отношении десяти жительниц Кабардино-Балкарской Республики (КБР), которые успели незаконно легализовать 30 мигрантов на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Как установил суд, девять женщин вступали в фиктивные браки с иностранцами, чтобы те смогли в упрощенном порядке получить российское гражданство. Их подельница — работница ЗАГСа — оформляла все необходимые документы без проверки потенциальных женихов и выдавала парам свидетельства о браке.

Всего жительницы КБР успели легализовать на территории России 30 мигрантов. За заключение фиктивных браков они получали деньги.

Ранее в Иркутской области раскрыли новую схему легализации мигрантов.

ЖЗЛ
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