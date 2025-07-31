Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:05, 31 июля 2025Силовые структуры

Раскрыт новый способ легализации мигрантов в России

В Иркутске суд вынес приговор трем сообщникам за незаконную миграцию и аферу
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Иркутской области раскрыли новую схему легализации мигрантов, троим ее участникам вынесли приговор. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Двое мужчин и женщина получили по пять лет и одному месяцу за мошенничество для получения выплат и организацию незаконной миграции.

Следствие и суд установили, что в 2020 году 49-летний россиянин сговорился с супругами, приехавшими в регион из другой страны, и оформил отцовство над их новорожденным сыном. После этого ребенок стал гражданином России, на этом основании его биологическая мать и четверо ее несовершеннолетних детей получили бессрочный вид на жительство в России.

В марте 2023 года женщина подала документы на получение выплат от государства по рождению и уходу за детьми. Со следующего месяца она стала получать полагающиеся пособия. Ущерб бюджету от мошенничества оценивается в 1,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Мособлдума ограничила выделение земельных участков многодетным семьям мигрантов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Япония требует вернуть подаренный России «Золотой павильон». О чем идет речь и как отреагировали в Москве?

    Назван самый дружелюбный регион России

    Обрушилась прибыль еще одного немецкого автогиганта

    Внешность бывшей жены Элвиса Пресли раскритиковали в сети из-за пластики

    В Европе испугались возможных решений Трампа в отношении России

    ВСУ потеряли десятки элитных подразделений в Часовом Яре

    Актер Смехов рассказал об отношении к Горбачеву

    Президент Финляндии поставил Европу перед выбором

    Глава российского региона назвал плюс отключений мобильного интернета

    Раскрыт приговор участвовавшей в аферах экс-замглавы минстроя российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости