Раскрыт новый способ легализации мигрантов в России

В Иркутске суд вынес приговор трем сообщникам за незаконную миграцию и аферу

В Иркутской области раскрыли новую схему легализации мигрантов, троим ее участникам вынесли приговор. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Двое мужчин и женщина получили по пять лет и одному месяцу за мошенничество для получения выплат и организацию незаконной миграции.

Следствие и суд установили, что в 2020 году 49-летний россиянин сговорился с супругами, приехавшими в регион из другой страны, и оформил отцовство над их новорожденным сыном. После этого ребенок стал гражданином России, на этом основании его биологическая мать и четверо ее несовершеннолетних детей получили бессрочный вид на жительство в России.

В марте 2023 года женщина подала документы на получение выплат от государства по рождению и уходу за детьми. Со следующего месяца она стала получать полагающиеся пособия. Ущерб бюджету от мошенничества оценивается в 1,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Мособлдума ограничила выделение земельных участков многодетным семьям мигрантов.