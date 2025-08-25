Наука и техника
12:55, 25 августа 2025

Раскрыта неожиданная опасность активного потребления соли

Neuron: Активное потребление соли провоцирует повышение артериального давления
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Высокий уровень потребления соли может вызывать воспаление в мозге, которое повышает артериальное давление. Такое заключение сделали ученые Университета Макгилла, опубликовавшие результаты в журнале Neuron.

Авторы работы отмечают: мозг может быть ключевым звеном в развитии гипертонии, особенно ее резистентных форм, которые не поддаются стандартным методам лечения.

Гипертония остается одной из главных угроз здоровью, ею страдают две трети людей старше 60 лет, она ежегодно приводит к 10 миллионам смертей во всем мире. До сих пор считалось, что заболевание связано преимущественно с почками и сосудами, поэтому существующие препараты направлены именно на них. Однако около трети пациентов не отвечают на такую терапию.

Чтобы воспроизвести типичные для человека пищевые привычки, крысам давали воду с двухпроцентным содержанием соли — эквивалент ежедневного рациона, богатого фастфудом, колбасами и переработанными продуктами. Исследователи зафиксировали активацию иммунных клеток в определенном участке мозга, воспаление и рост уровня вазопрессина — гормона, повышающего давление. Эти процессы удалось отследить с помощью современных методов визуализации и анализа.

По словам авторов, мозг как источник гипертонии долгое время оставался в тени из-за сложности изучения. Теперь, когда показана его прямая роль, открываются перспективы разработки новых подходов к терапии, которые будут действовать на механизмы в мозге и смогут помочь пациентам с устойчивыми формами заболевания.

Ранее британские ученые назвали продукт, способный защищать от старческих заболеваний. Оказалось, что речь идет о вишне: особенно полезной она становится в виде порошка или сока, сохраняя высокий уровень антиоксиданта антоциана.

