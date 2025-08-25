Экономика
19:24, 25 августа 2025Экономика

Россиянам назвали оптимальный размер комнат в квартире

City Solutions: Площадь спальни должна составлять не менее 10 квадратов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Средняя площадь квартир в новостройках России продолжает снижаться, однако этот тренд скоро прекратится, так как слишком маленький размер жилья влияет на комфорт жильцов. Оптимальный метраж для помещений в квартире россиянам назвали эксперты строительной компании City Solutions, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, площадь комфортной спальни должна составлять не менее 10-11 квадратных метров. В такой комнате поместятся двуспальная кровать, прикроватные тумбы и платяной шкаф. Если в помещении планируется рабочее место, минимальный метраж составит 13 квадратов. Желательно, чтобы рядом со спальней находился санузел площадью четыре-шесть квадратов.

Площадь кухни-гостиной должна составлять 15-18 квадратных метров. Это позволит установить гарнитур, диван, телевизор и обеденный стол со стульями. Такой вариант подойдет для -одного-двух жильцов, однако для семей с детьми рекомендуемая площадь кухни составляет не менее 18-20 квадратов.

В детской комнате необходимо разместить кровать, шкаф для одежды, рабочий стол и зону для игр. Для этого потребуется не менее восьми квадратов, если речь об одном ребенке, и не менее 12-14 квадратов, если речь о двух.

Ранее эксперты по недвижимости назвали самый популярный размер квартир у московских покупателей. Чаще всего в столице приобретают жилье площадью 30-50 квадратных метров.

