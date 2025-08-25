Путешествия
11:31, 25 августа 2025
Путешествия

Россиянам предложили отдых на экзотических островах от 50 тысяч рублей с перелетом

АТОР: Туры на Хайнань в сентябре обойдутся от 50 тысяч рублей с человека
Алина Черненко

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Российским туристам стал доступен бюджетный отдых на экзотических островах разных стран мира. Соответствующие предложения опубликованы на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, туры на китайский курорт Хайнань в сентябре обойдутся от 100 тысяч рублей на двоих (то есть от 50 тысяч рублей с человека), включая перелет.

Тем временем осенние туры на тайский остров Ко Чанг стоят от 130 тысяч рублей на двоих, а на другой популярный курорт этой страны Азии, Пхукет, — от 134 тысяч рублей на двоих. Перелет и завтраки в отеле включены в обоих случаях.

Кроме того, в АТОР отметили, что отдохнуть на Шри-Ланке в сентябре получится от 137 тысяч рублей на двоих, на вьетнамском Фукоке — от 152 тысяч рублей на двоих, на индонезийском Бали — от 197 тысяч рублей на двоих, на Мальдивах — от 205 тысяч рублей на двоих, на Кубе — от 210 тысяч рублей на двоих, а на острове Саадият в ОАЭ — от 270 тысяч рублей на двоих.

Ранее сообщалось, что в 2025 году россияне массово устремились на любимый курорт богачей в Южной Азии — Мальдивы. В первом полугодии соотечественники совершили 126,7 тысячи визитов в эту страну ― это на 20 процентов больше, чем в том же периоде 2024 года.

