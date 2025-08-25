Экономика
07:19, 25 августа 2025Экономика

Россиянам рассказали о новых правилах в сфере труда и расчетов с сентября

Депутат Говырин сообщил о новых правилах в сфере труда и расчетов с 1 сентября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dzmitry Dudov / Unsplash

Сентябрь приносит целый блок изменений, которые касаются труда, расчетов и бытовых ситуаций. Об этом в разговоре с RT сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Он рассказал об изменениях, которые коснутся работников ночных смен. С сентября минимальная надбавка будет закреплена федерально: не менее 20 процентов от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час.

Кроме того, отметил депутат, переработан порядок исчисления среднего заработка. Новый документ заменяет старое постановление. «В него вошли подробные списки выплат, которые обязательно учитываются при расчете отпускных, командировочных или выходных пособий: премии, надбавки, стимулирующие выплаты», — пояснил собеседник RT.

«Новое — отдельный порядок для расчета среднемесячного заработка при выплате выходного пособия. Теперь это всегда среднее за 12 месяцев, предшествующих увольнению, что исключает споры при резких колебаниях зарплаты», — отметил Говырин, добавив, что с командировками также «наведен порядок».

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 октября пенсии военных и зарплаты госслужащих будут проиндексированы.

