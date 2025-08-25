Путешествия
09:09, 25 августа 2025Путешествия

Россиянин описал курорт Азии фразой «русская речь слышна повсеместно»

Алина Черненко

Фото: Nguyen Huy Kham / Reuters

Россиянин побывал на вьетнамском курорте Нячанг и признался, что он напомнил ему Европу. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «Патриций Третьего Рима — путешествия из Москвы» на платформе «Дзен».

«Помимо современных высоток (мой номер с видом на море на 17 этаже), там широкие тротуары и очень красивая и ухоженная набережная. Особо отмечу фигурно подстриженные деревья — видно, что за обликом города следят и стараются сделать его привлекательным», — такими фразами описал азиатский курорт турист.

Путешественник добавил, что в Нячанге повсюду встречается коммунистическая символика, которая «на фоне буржуйских отелей смотрится слегка сюрреалистично». Кроме того, россиянин отметил, что русская речь на курорте слышна повсеместно.

«Кажется, что все туристы европейской (и часть азиатской) внешности прибыли с постсоветского пространства», — признался автор публикации.

Ранее российская туристка побывала на другом популярном курорте Вьетнама, Фукуоке, и призналась, что он приятно удивил ее ценами. По словам соотечественницы, жилье там «дешевле в пять раз», чем на тайском Пхукете.

