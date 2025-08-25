Россиянин пришел в общественную баню и украл деньги для бойцов СВО

В Нижегородской области неизвестный украл пожертвования для бойцов СВО

В Нижегородской области неизвестный украл пожертвования для бойцов СВО. Об этом сообщает портал «Живем в Нижнем».

По информации издания, это произошло в общественной бане. Злоумышленника запечатлела камера видеонаблюдения. Мужчина проник в помещение и забрал коробку с гуманитарной помощью для военнослужащих.

Арзамасская администрация обратилась к горожанам с просьбой помочь установить личность неизвестного.

Ранее еще один эпизод кражи гуманитарной помощи случился в Подмосковье. На видео попало, как вещи — гуманитарную помощь бойцам — достают похожие на мигранток женщины. Это произошло в одном из местных ТЦ.