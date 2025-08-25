Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
0:6
Завершен
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
ЦСКА
3:1
Завершен
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Алисия Паркс
Завтра
04:00 (Мск)
Мирра Андреева
US Open (ж)
Анастасия Павлюченкова
Сегодня
18:00 (Мск)
Даяна Ястремская
US Open (ж)
Даниил Медведев
0:0
1-й сет
live
Бенжамен Бонзи
US Open (м)
Карен Хачанов
Завтра
00:00 (Мск)
Нишеш Басаваредди
US Open (м)
Фулхэм
1:1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|2-й тур
03:53, 25 августа 2025Спорт

Россиянка Потапова вышла во второй круг US Open

Анастасия Потапова обыграла китаянку Чжу Линь и вышла во второй круг US Open
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mike Frey-Imagn Images / Reuters

Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге US Open-2025 обыграла представительницу Китая Чжу Линь. Об этом сообщает Sport-express.

Россиянка одержала верх со счетом 6:4, 4:6, 6:2. Встреча длилась 2 часа 5 минут. На счету 24-летней Потаповой 2 эйса, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-поинтов из 11.

Ранее стало известно, что российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Индонезии Джаниче Чен на старте US Open-2025. Встреча первого круга прошла в воскресенье, 24 августа, и продлилась три партии. Индонезийка победила со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянин пропал без вести во время заплыва через Босфор. Из почти трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу

    Одна страна начнет принимать карты «Мир» до конца 2025 года

    Девушка пожаловалась на отнимающую много времени привычку парня в постели

    Папарацци сняли популярную телезвезду в бикини

    У мужчины завелись мозговые паразиты из-за любви к одному продукту

    Назван способ выявить опасную патологию с помощью одного жеста

    Россиянка Потапова вышла во второй круг US Open

    В США впервые выявили случай заражения личинкой-людоедом

    ВСУ начали запугивать жителей Херсонской области

    Перед пропажей россиянина на межконтинентальном заплыве заметили одну вещь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости