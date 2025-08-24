Россиянка проиграла 149-й ракетке мира на старте US Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Индонезии Джаниче Чен на старте US Open-2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча первого круга прошла в воскресенье, 24 августа, и продлилась три партии. Индонезийка взяла верх со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Спортсменки провели на корте 2 часа и 11 минут.

Кудерметова является 25-й ракеткой мира. Чен находится на 149-й позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

US Open-2025 стартовал 24 августа и продлится до 7 сентября. В женском одиночном разряде действующей победительницей является белорусская теннисистка Арина Соболенко.