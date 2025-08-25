Замкомандира Степа заявил о сотнях тел военных ВСУ, брошенных в Новогеоргиевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили сотни тел военных в селе Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщил замкомандира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Степа.

«Очень часто и в очень больших количествах попадались, сотнями», — указал собеседник агентства.

По словам Степы, чаще всего тела украинских военных массово сбрасывали в окопы и отступали.

Ранее французская газета Le Monde сообщила, что участки на украинских кладбищах, отведенные под захоронения военнослужащих, полностью заполнены. По данным издания, в стране остро ощущается нехватка мест для захоронения погибших солдат.