Российские военные наткнулись на сотни оставленных ВСУ тел

Замкомандира Степа заявил о сотнях тел военных ВСУ, брошенных в Новогеоргиевке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили сотни тел военных в селе Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщил замкомандира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Степа.

«Очень часто и в очень больших количествах попадались, сотнями», — указал собеседник агентства.

По словам Степы, чаще всего тела украинских военных массово сбрасывали в окопы и отступали.

Ранее французская газета Le Monde сообщила, что участки на украинских кладбищах, отведенные под захоронения военнослужащих, полностью заполнены. По данным издания, в стране остро ощущается нехватка мест для захоронения погибших солдат.

    Обсудить
    Все новости