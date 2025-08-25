Российский танкист больше недели выживал в двухстах метрах от позиций ВСУ

RT: Танкист рассказал о выживании в 200 метрах от позиций ВСУ в зоне СВО

Российский танкист с позывным Док из 57-й гвардейской мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии группировки «Восток» в течение недели выживал в двухстах метрах от позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в беседе с RT.

Танкист по приказу командира занял один из блиндажей украинских военных после того, как его танк был подбит беспилотниками. Он вместе с двумя сослуживцами не мог покинуть позиции, так как все дороги были заблокированы.

«Противник нас обнаружил, начал делать сбросы, FPV-дронами атаковал. Подлетал дрон "Баба-Яга", скидывал тоже снаряды — крайний снаряд был поджигательный, блиндаж загорелся», — рассказал военнослужащий.

После возгорания блиндажа Док вместе с сослуживцами переместился в другой, однако и там их нашли бойцы ВСУ, которые предлагали российским военным сдаться. Украинские военные пытались штурмовать позиции, открывали огонь по блиндажу и закидывали его гранатами. Впоследствии бойцы ВСУ подумали, что в живых никого не осталось, и отошли от блиндажа — это произошло спустя семь дней.

После этого танкист вместе с товарищами искал способы добраться до российских подразделений, но все пути отхода были перекрыты огневыми точками противника. Из-за этого Доку и его сослуживцам пришлось ждать прихода подразделений ВС России.

