Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 25 августа 2025Россия

Российский танкист больше недели выживал в двухстах метрах от позиций ВСУ

RT: Танкист рассказал о выживании в 200 метрах от позиций ВСУ в зоне СВО
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский танкист с позывным Док из 57-й гвардейской мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии группировки «Восток» в течение недели выживал в двухстах метрах от позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в беседе с RT.

Танкист по приказу командира занял один из блиндажей украинских военных после того, как его танк был подбит беспилотниками. Он вместе с двумя сослуживцами не мог покинуть позиции, так как все дороги были заблокированы.

«Противник нас обнаружил, начал делать сбросы, FPV-дронами атаковал. Подлетал дрон "Баба-Яга", скидывал тоже снаряды — крайний снаряд был поджигательный, блиндаж загорелся», — рассказал военнослужащий.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

После возгорания блиндажа Док вместе с сослуживцами переместился в другой, однако и там их нашли бойцы ВСУ, которые предлагали российским военным сдаться. Украинские военные пытались штурмовать позиции, открывали огонь по блиндажу и закидывали его гранатами. Впоследствии бойцы ВСУ подумали, что в живых никого не осталось, и отошли от блиндажа — это произошло спустя семь дней.

После этого танкист вместе с товарищами искал способы добраться до российских подразделений, но все пути отхода были перекрыты огневыми точками противника. Из-за этого Доку и его сослуживцам пришлось ждать прихода подразделений ВС России.

Ранее сообщалось, что рядовой Сергей Бурмистров обнаружил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) и в одиночку сдерживал противника до прибытия подкрепления. Благодаря действиям бойца российские военные захватили в плен и допросили командира ДРГ, который раскрыл информацию о месте расположения опорного пункта, путях подхода к нему и огневых точках.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянка пришла к зданию ФСБ в Крыму с заминированной иконой. Как выглядит бомба и что известно об инциденте?

    Названы популярные ошибки при покупке загородного дома

    Зеленский обвинил Россию в срыве подготовки к зиме

    В России потребовали запретить песни Бьянки

    Россияне рассказали о главной сенсации уходящего лета

    «КамАЗ» решили не переводить на трехдневную рабочую неделю

    В России оценили влияние нового пакета помощи Украине на ситуацию в зоне СВО

    Россияне вместе с китайцами за 20 минут установили новый рекорд страны

    Рассекречен новый сервис Apple

    Названы вероятные темы новой встречи чиновников США и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости