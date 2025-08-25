Российскую журналистку арестовали за посты в мессенджере

В Москве суд арестовал журналистку Монгайт по делу о фейках про ВС РФ

В Москве суд арестовал журналистку Анну Монгайт (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) по делу о фейках про ВС РФ. Об этом сообщает «RT на русском».

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ.

По данным канала, Пресненский суд Москвы заочно арестовал Монгайт по делу о фейках про Вооруженные силы России.

Монгайт разместила в одном из мессенджеров публикации, которые содержали заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России на территории другого государства. Эта информация находилась в свободном доступе для неограниченного круга лица.

Ее противоправную деятельность выявили следователи СК и оперативные службы. Решается вопрос об объявлении Монгайт в розыск.

