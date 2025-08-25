Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:37, 25 августа 2025Силовые структуры

Российскую журналистку арестовали за посты в мессенджере

В Москве суд арестовал журналистку Монгайт по делу о фейках про ВС РФ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Машков Юрий / ТАСС

В Москве суд арестовал журналистку Анну Монгайт (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) по делу о фейках про ВС РФ. Об этом сообщает «RT на русском».

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ.

По данным канала, Пресненский суд Москвы заочно арестовал Монгайт по делу о фейках про Вооруженные силы России.

Монгайт разместила в одном из мессенджеров публикации, которые содержали заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России на территории другого государства. Эта информация находилась в свободном доступе для неограниченного круга лица.

Ее противоправную деятельность выявили следователи СК и оперативные службы. Решается вопрос об объявлении Монгайт в розыск.

Ранее сообщалось, что СК раскрыл планы в отношении российской журналистки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл колоссальную стоимость продолжения конфликта с Россией

    Южная Корея ответила на обвинения Трампа в «чистке»

    Людям с гипертонией посоветовали отказаться от нескольких продуктов

    Деловая активность в Германии выросла до максимума

    В России оштрафовали крупное издание на 200 тысяч рублей

    Массажист-насильник угрожал отказавшей ему в интиме россиянке скормить ее псу-ротвейлеру

    На Украине рассказали о применении Як-52 против дронов

    Десятки детей отравились на базе отдыха в России

    На Западе признали поражение в «прокси-войне»

    Мужчина ехал с женой по трассе и выбежал из машины в другую страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости