Рудковская рассказала о многомиллионной мечте

Музыкальный продюсер Яна Рудковская сообщила, что они с супругом Евгением Плющенко мечтают о большой семейной яхте. Ее слова передает «Пятый канал».

Рудковская призналась, что пока они решили повременить с дорогим приобретением, однако она уже выбрала лучший вариант из возможных.

«Есть такая мысль — приобрести яхту, но чуть попозже. Хотим делать на ней красивые завтраки, приглашать друзей. Думаю, что метров 40. Sanlorenzo мне нравится, очень красивая яхта», — сообщила она.

