Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:13, 25 августа 2025Культура

Рудковская рассказала о многомиллионной мечте

Музыкальный продюсер Яна Рудковская заявила, что мечтает о большой семейной яхте
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Музыкальный продюсер Яна Рудковская сообщила, что они с супругом Евгением Плющенко мечтают о большой семейной яхте. Ее слова передает «Пятый канал».

Рудковская призналась, что пока они решили повременить с дорогим приобретением, однако она уже выбрала лучший вариант из возможных.

«Есть такая мысль — приобрести яхту, но чуть попозже. Хотим делать на ней красивые завтраки, приглашать друзей. Думаю, что метров 40. Sanlorenzo мне нравится, очень красивая яхта», — сообщила она.

Ранее стало известно, что продюсер Яна Рудковская похвасталась доходами своего 12-летнего сына Александра Плющенко, известного как Гном Гномыч. Таким образом она резко ответила на критику в ее адрес.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан заместитель Хинштейна, пришедший в Курскую область из Белгородской. Его подозревают в хищении миллиарда рублей

    На одной из улиц Москвы провели обкатку восстановленной трамвайной линии

    Зеленский анонсировал встречу представителей Украины и США

    Жители российского хутора рассказали о появившейся на улицах американской БМП Bradley

    На Солнце произошла мощнейшая за два месяца вспышка

    Участник заплыва через Босфор рассказал о поисках пропавшего россиянина

    В Польше на митинге сожгли бандеровский флаг

    В России утвердили план спасения дорожной отрасли

    В зоне СВО российские военнослужащие построили подземную мечеть

    Польша отказалась от соцвыплат и бесплатного лечения для безработных украинцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости