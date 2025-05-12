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15:20, 12 мая 2025Спорт

Рудковская похвасталась доходами 12-летнего сына

Рудковская о доходах сына Александра: Заработал на квартиру на Патриках, а вы?
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Globallookpress.com

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале похвасталась доходами 12-летнего сына Александра Плющенко.

Она резко ответила на критику в ее адрес в Telegram-канале «Светский интроверт». Автор упрекнул Рудковскую в том, что та не щадит психику сына, навязывая ему занятия фигурным катанием.

Рудковская подчеркнула, что Плющенко-младшему нравится этот вид спорта. «Должно быть деятельное, развивающее хобби. У него оно уже профессиональное и приносящее деньги! На квартиру то он на Патриках уже в 12 лет заработал, а вы?» — написала Рудковская.

Александр Плющенко — старший сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию и тренера Евгения Плющенко и Яны Рудковской. 12-летний фигурист, известный в социальных сетях как Гном Гномыч, также принимает участие в ледовых шоу.

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