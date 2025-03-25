Сын Плющенко устроил разборки с родителями на отдыхе

Сын фигуриста Евгения Плющенко Александр устроил разборки с родителями на отдыхе

Сын двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр Плющенко устроил разборки с родителями во время отдыха на Мальдивах. Видео было опубликовано в Telegram-канале отца мальчика.

В ролике показано, как Плющенко-младший не хочет заниматься спортом, а собирается отдыхать. «Я не пойду в 9:30 утра! Я буду спать до победы! Вы че, издеваетесь надо мной?! Хочешь — иди!» — обратился он к отцу.

Ранее Евгений Плющенко рассказал, как его сын Александр тратит заработанные деньги. Спортсмен заявил, что в прошлом году его сын получил 12 миллионов рублей, большая часть которых лежит на счетах в банках. При этом он подчеркнул, что Александр может пойти в магазин и потратить на игрушки 150 тысяч рублей.

Александр Плющенко — старший сын Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. 12-летний фигурист, известный в социальных сетях как Гном Гномыч, также принимает участие в ледовых шоу.