Из жизни
10:49, 25 августа 2025Из жизни

Рыбак поймал огромного тунца весом 360 килограммов

В США рыбак потратил четыре часа на борьбу с огромным тунцом
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @bhagz_fishing

В американском штате Род-Айленд капитан Брэндон Хагопян поймал атлантического тунца весом около 360 килограммов. Об этом сообщает издание Cranston Herald.

Огромная рыба попалась у входа в залив Наррагансетт. По словам Хагопяна, в качестве приманки использовалась молодая атлантическая скумбрия. Он добавил, что потратил на борьбу с тунцом и его погрузку на борт примерно четыре часа.

В 2021 году рыбак добыл еще более крупную особь — тунца весом примерно 450 килограммов. Тогда он занимался ловлей у берегов полуострова Кейп-Код в Массачусетсе вместе с напарницей Дженной Ломбардо.

В последние четыре года у берегов Род-Айленда и Массачусетса наблюдается рост численности тунца. Климат становится все теплее, поэтому в прибрежных водах плодится разнообразная кормовая рыба, что привлекает туда крупных хищников, в том числе тунцов, акул, дельфинов и китов.

Ранее жительница США поймала в штате Массачусетс атлантического белокорого палтуса весом 15,3 килограмма и установила новый мировой рекорд. Огромный улов попался Александре Спринг во время рыбалки 22 июля у мыса Кейп-Код.

