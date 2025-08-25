Путешествия
16:17, 25 августа 2025
Путешествия

Сотня туристов и 15-месячный ребенок отравились обедом в четырехзвездочном отеле Европы

The Sun: 20 туристов госпитализировали после обеда в отеле Izan Cavanna
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

Туристы массово отравились обедом на популярном курорте в Европе. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, 20 человек, включая 15-месячного ребенка и семерых детей, госпитализировали с подозрением на заражение сальмонеллой в четырехзвездочном отеле Izan Cavanna на популярном курорте Ла-Манга, Испания. Изначально сообщалось о 28 случаях заболевания, однако к 24 августа более сотни отдыхающих пожаловались на рвоту и лихорадку.

Постояльцы подозревают, что причиной недомоганий стало блюдо из рыбы, которое подавали гостям на «шведском столе». На данный момент официальных подтверждений того, какая еда стала причиной отравления, нет.

Ранее сообщалось, что путешественники из России поехали отдыхать в Египет и отравились едой в люксовом отеле. По сообщению туристов, на пятый день всем резко стало плохо после ужина жареными колбасками.

    Все новости