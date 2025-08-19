Российская семья отравилась жареными колбасками в люксовом отеле Египта

Shot: Туристы из России отравились колбасками в пятизвездочном отеле в Хургаде

Туристы из России поехали отдыхать в Египет и отравились едой в люксовом отеле. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Российская семья отправилась в пятизвездочный отель AMC Royal Hotel & Spa, расположенный в Хургаде, и заплатила за недельный отдых более 200 тысяч рублей. По сообщению туристки Дианы, первые четыре дня отпуска прошли без инцидентов, но на пятый день всем членам семьи резко стало плохо после ужина жареными колбасками.

У женщины и детей начал болеть живот, появилась рвота и поднялась температура. Путешественники вернулись домой, однако симптомы отравления не проходили в течение недели.

Уточняется, что весной туристы уже жаловались на плохой сервис в данном отеле из-за отсутствия фруктов. Руководство престижной гостиницы сообщало, что у них нет поставщиков.

Ранее в египетском отеле перестали подавать к столу один продукт, который способствовал массовому отравлению россиян. Руководство отеля Pickalbatros Dana Beach Resort Hurghada в Хургаде изъяло из меню арбузы.