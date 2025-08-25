Спецпосланник Трампа назвал желаемый срок заключения мира на Украине

Келлог выразил надежду на завершение конфликта на Украине в течение года

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог выразил надежду, что конфликт на Украине может завершиться уже в течение следующего года. Его слова передает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Очень надеюсь, что уже в следующий День независимости [Украины] наступит праздник, и будет праздником, когда Украина будет», — сказал политик.

Он подчеркнул, что все стороны «очень серьезно работают» над мирным процессом, однако завершение конфликта требует колоссальных усилий. «На самом деле воевать проще, чем установить мир», — добавил Келлог.

Ранее стало известно, что 24 августа в Киев прилетел спецпредставитель главы США Дональда Трампа Кит Келлог. Сообщалось, что Келлог примет участие в молитвенном завтраке и торжествах по случаю Дня независимости Украины.