Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:57, 25 августа 2025Мир

Спецпосланник Трампа назвал желаемый срок заключения мира на Украине

Келлог выразил надежду на завершение конфликта на Украине в течение года
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог выразил надежду, что конфликт на Украине может завершиться уже в течение следующего года. Его слова передает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Очень надеюсь, что уже в следующий День независимости [Украины] наступит праздник, и будет праздником, когда Украина будет», — сказал политик.

Он подчеркнул, что все стороны «очень серьезно работают» над мирным процессом, однако завершение конфликта требует колоссальных усилий. «На самом деле воевать проще, чем установить мир», — добавил Келлог.

Ранее стало известно, что 24 августа в Киев прилетел спецпредставитель главы США Дональда Трампа Кит Келлог. Сообщалось, что Келлог примет участие в молитвенном завтраке и торжествах по случаю Дня независимости Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дружественный России лидер поздравил Зеленского и получил в ответ благодарность за помощь

    Падение с 16 этажа москвички с двухлетним сыном объяснили

    Спецпосланник Трампа назвал желаемый срок заключения мира на Украине

    Россиянин вспомнил о сыне-бойце СВО спустя 40 лет перед его гробом и потребовал выплаты

    Россиянин избил мать с грудничком из-за внешнего вида и поплатился

    Путин встретился с вице-премьером России

    Российские «Орланы» получили камеру заднего вида

    Вернувшийся из США Леонтьев сделал заявление о Родине

    Два самолета избежали столкновения в российском аэропорту после ошибки диспетчера

    В Совфеде отреагировали на желание ЕС использовать замороженные российские активы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости