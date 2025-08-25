Сенатор Грэм: Трамп готовится снять запрет на дальнобойное оружие для Украины

Президент США Дональд Трамп якобы готовится отменить запрет на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по России. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова передает All Israel News.

«Трамп готовится снять прежние американские ограничения на запуски ракет большой дальности по России для совершения наступательных действий и нанесения гораздо более серьезного ущерба», — сказано в сообщении.

По мнению сенатора, такая мера давления якобы необходима для ускорения мирного процесса по Украине. Также он заявил, что намерен в следующем месяце представить законопроект, объявляющий Россию государством-спонсором терроризма.

Ранее Грэм заявил, что Трампу стоит убедить российского лидера Владимира Путина, что Соединенные Штаты уничтожат экономику РФ, если конфликт на Украине не закончится. Он считает, что для этого необходимо ввести вторичные санкции против стран, которые покупают российские энергоресурсы.