Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:49, 18 августа 2025Мир

В Сенате США дали совет Трампу по «принуждению» России к миру

Сенатор Грэм: Трампу стоит убедить Путина, что США уничтожат экономику России
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Michael Duva / Getty Images

Президенту США Дональду Трампу стоит убедить российского лидера Владимира Путина, что Соединенные Штаты уничтожат экономику РФ, если конфликт на Украине не закончится. Совет главе Белого дома дал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, пишет Politico.

По мнению политика, у Вашингтона есть средства для реализации угроз. Грэм считает, что для этого необходимо ввести вторичные санкции против стран, которые покупают российские энергоресурсы.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио оценил влияние санкций против России на урегулирование кризиса на Украине. По его словам, новые санкции, направленные против России, означали бы, что американская сторона не готова разрешить ситуацию на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он должен отказаться от Крыма и НАТО». Что известно о предстоящей встрече Трампа и Зеленского и почему ее боятся в Европе?

    Раскрыта тема встречи Трампа и Зеленского в Белом доме

    Минобороны раскрыло цели ударов российских войск

    Макрона уличили в попытке напугать французов

    На Западе назвали встречу Путина и Трампа пощечиной для ЕС

    Россиянам раскрыли стоимость отдыха в Геленджике осенью

    Россияне назвали требуемый доход для счастья

    В Британии заявили о бросившем Трампу вызов Зеленском

    В очереди на Крымский мост скопилось более двух тысяч автомобилей

    Полуобнаженного Бориса Джонсона сняли на пляже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости