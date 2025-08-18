В Сенате США дали совет Трампу по «принуждению» России к миру

Сенатор Грэм: Трампу стоит убедить Путина, что США уничтожат экономику России

Президенту США Дональду Трампу стоит убедить российского лидера Владимира Путина, что Соединенные Штаты уничтожат экономику РФ, если конфликт на Украине не закончится. Совет главе Белого дома дал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, пишет Politico.

По мнению политика, у Вашингтона есть средства для реализации угроз. Грэм считает, что для этого необходимо ввести вторичные санкции против стран, которые покупают российские энергоресурсы.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио оценил влияние санкций против России на урегулирование кризиса на Украине. По его словам, новые санкции, направленные против России, означали бы, что американская сторона не готова разрешить ситуацию на Украине.