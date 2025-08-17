В США оценили влияние санкций против России на урегулирование украинского кризиса

Рубио: Введенные Байденом санкции против России не повлияли на кризис на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио оценил влияние санкций против России на урегулирование кризиса на Украине. Соответствующее интервью публикует телеканал NBC.

По словам Рубио, новые санкции, направленные против России, означали бы, что американская сторона не готова разрешить ситуацию на Украине. При этом он отметил, что введенные бывшим президентом США Джо Байденом ограничения не повлияли на ход конфликта.

Рубио считает, что единственный выход для решения вопроса по Украине — добиться того, чтобы российская и украинская стороны согласились на мирную сделку. «Этот момент может настать, но это фактически станет сигналом о том, что возможностей для мира на данном этапе нет», — подчеркнул собеседник телеканала.

Ранее Рубио высказался об идее передачи контроля над Донбассом России. Так, госсекретарь США заявил, что американский лидер Дональд Трамп не поддерживает ее.