19:17, 25 августа 2025Мир

Трамп отказался терпеть облавы на церкви в Южной Корее

Трамп: США не потерпят облавы на церкви в Южной Корее
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США не потерпят облавы на церкви в Южной Корее, а также проникновение на американскую военную базу. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, трансляцию брифинга ведет Белый дом.

«Я слышал, что в последние несколько дней были облавы на церкви (...) со стороны нового правительства Южной Кореи (...) что они даже проникли на нашу военную базу и добыли информацию (...) Мы этого не потерпим», — сказал глава государства.

Ранее Трамп сравнил политическую ситуацию в Южной Корее с «чисткой или революцией».

