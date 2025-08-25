Трамп отказался терпеть облавы на церкви в Южной Корее

Трамп: США не потерпят облавы на церкви в Южной Корее

США не потерпят облавы на церкви в Южной Корее, а также проникновение на американскую военную базу. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, трансляцию брифинга ведет Белый дом.

«Я слышал, что в последние несколько дней были облавы на церкви (...) со стороны нового правительства Южной Кореи (...) что они даже проникли на нашу военную базу и добыли информацию (...) Мы этого не потерпим», — сказал глава государства.

Ранее Трамп сравнил политическую ситуацию в Южной Корее с «чисткой или революцией».