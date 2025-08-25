Трамп двумя словами описал политическую ситуацию в Южной Корее

Трамп сравнил политическую ситуацию в Южной Корее с чисткой и революцией

Президент США Дональд Трамп сравнил политическую ситуацию в Южной Корее с «чисткой или революцией». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Что происходит в Южной Корее? Похоже на чистку или революцию. Мы не можем допустить этого и продолжать бизнес там», — отметил глава Белого дома.

Также американский лидер добавил, что собирается встретиться с президентом республики Ли Чжэ Мёном в Белом доме.

В декабре 2024 года Юн Сок Ёль, занимавший тогда пост президента Южной Кореи, объявил военное положение, мотивируя это необходимостью борьбы со сторонниками КНДР в стране. После этого прокуратура выдвинула ему обвинения в мятеже, а в январе 2025-го его арестовали. В апреле Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент Юн Сок Ёлю и лишил его всей полноты власти.