Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:39, 25 августа 2025Мир

Трамп двумя словами описал политическую ситуацию в Южной Корее

Трамп сравнил политическую ситуацию в Южной Корее с чисткой и революцией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп сравнил политическую ситуацию в Южной Корее с «чисткой или революцией». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Что происходит в Южной Корее? Похоже на чистку или революцию. Мы не можем допустить этого и продолжать бизнес там», — отметил глава Белого дома.

Также американский лидер добавил, что собирается встретиться с президентом республики Ли Чжэ Мёном в Белом доме.

В декабре 2024 года Юн Сок Ёль, занимавший тогда пост президента Южной Кореи, объявил военное положение, мотивируя это необходимостью борьбы со сторонниками КНДР в стране. После этого прокуратура выдвинула ему обвинения в мятеже, а в январе 2025-го его арестовали. В апреле Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент Юн Сок Ёлю и лишил его всей полноты власти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл колоссальную стоимость продолжения конфликта с Россией

    Южная Корея ответила на обвинения Трампа в «чистке»

    Людям с гипертонией посоветовали отказаться от нескольких продуктов

    Деловая активность в Германии выросла до максимума

    В России оштрафовали крупное издание на 200 тысяч рублей

    Массажист-насильник угрожал отказавшей ему в интиме россиянке скормить ее псу-ротвейлеру

    На Украине рассказали о применении Як-52 против дронов

    Десятки детей отравились на базе отдыха в России

    На Западе признали поражение в «прокси-войне»

    Мужчина ехал с женой по трассе и выбежал из машины в другую страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости