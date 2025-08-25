Россия
11:35, 25 августа 2025Россия

Аэростат ВСУ с закрепленным на нем черным кейсом сбили над Россией и сняли его на видео

В Брянской области сбили аэростат ВСУ, он мог обеспечивать связью украинские ДРГ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Брянской области был сбит аэростат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «РаZвед_доZор».

На снятом очевидцем видео запечатлен упавший в поле летательный аппарат. На кадрах заметно полотнище белого цвета и привязанный к нему кейс черного цвета, а также белый передатчик.

Канал идентифицировал аэростат как украинский 12МЗ. По его данным, такие аэростаты используются в качестве ретранслятора и, в частности, обеспечивают связь украинским диверсантам.

На минувшей неделе группа украинских диверсантов была ликвидирована в Брянской области. Еще три члена были уничтожены на месте — позже в сети появилось видео их тел. Еще трое украинских бойцов попали в плен.

    Все новости