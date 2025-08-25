Экономика
10:55, 25 августа 2025Экономика

В Донецке тысячи жителей остались без света

В Донецке из-за аварии без света остались 10,9 тысячи жителей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Тысячи жителей Донецка остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба «Донецкэнерго» в Telegram.

Отключения, произошедшие в 03:55 в понедельник, 25 августа, затронули Кировский и Куйбышевский районы города. «Обесточено 119 трансформаторных подстанций, 10,9 тысячи бытовых абонентов», — поделились информацией в компании.

Позднее, рассказали в «Донецкэнерго», без света также остались более 400 жителей села Садовое Шахтерского муниципального округа, аналогичное число жителей поселка Берестовка под Макеевкой и почти 200 жителей поселка Русский Край под Горловкой. Уточняется, что в данный момент специалисты аварийных бригад ведут работы, направленные на устранение неисправностей.

Ранее в августе стало известно, что несколько сел Воронежской области остались без света из-за падения беспилотника.

