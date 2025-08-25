В Донецке тысячи жителей остались без света

Тысячи жителей Донецка остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба «Донецкэнерго» в Telegram.
Отключения, произошедшие в 03:55 в понедельник, 25 августа, затронули Кировский и Куйбышевский районы города. «Обесточено 119 трансформаторных подстанций, 10,9 тысячи бытовых абонентов», — поделились информацией в компании.
Позднее, рассказали в «Донецкэнерго», без света также остались более 400 жителей села Садовое Шахтерского муниципального округа, аналогичное число жителей поселка Берестовка под Макеевкой и почти 200 жителей поселка Русский Край под Горловкой. Уточняется, что в данный момент специалисты аварийных бригад ведут работы, направленные на устранение неисправностей.
Ранее в августе стало известно, что несколько сел Воронежской области остались без света из-за падения беспилотника.