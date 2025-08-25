Интернет и СМИ
21:19, 25 августа 2025

В Германии раскрыли мотивацию Украины для атаки на Курскую АЭС

Junge Welt: Киев атаковал Курскую АЭС от отчаяния и безысходности
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Киев атаковал Курскую атомную электростанцию (АЭС) от отчаяния и безысходности. Мотивацию украинской стороны раскрыло немецкое издание Junge Welt (JW).

«Нападение на атомную электростанцию ​​отражает растущее отчаяние украинских националистов. Они явно хотят нанести как можно больше вреда, прежде чем их собственная судьба будет разрушена», — отмечается в публикации.

Издание подчеркивает, что лидеры европейских государств, направляющих Украине военную помощь, лишь продлевают страдания народа республики, затягивая вооруженный конфликт.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн назвал попытку удара по АЭС признаком агонии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также объявил подобные удары угрозой ядерной безопасности.

