Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:37, 25 августа 2025Экономика

В России обанкротился частный аэрокосмический холдинг

РБК: Суд признал банкротом частный аэрокосмический холдинг SR Space
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Частный аэрокосмический холдинг SR Space признан банкротом. Соответствующее постановление, как сообщило издание РБК, принял столичный арбитражный суд.

В настоящее время, как следует из документов, открыто конкурсное производство.

Во второй половине апреля сообщалось, что частная российская космическая компания SR Space, производящая легкие и сверхлегкие ракеты-носители и малые космические аппараты, столкнулась с приостановкой операций по счетам в банках. Причиной такого развития событий стало решение Федеральной налоговой службы. Глава компании заявлял, что это не отразится на деятельности компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе и объяснил случившееся кассовым разрывом. Тогда же эксперты выдвинули предположение, что на самом деле имела место неуплата налогов по зарплате.

В прошлом году от сотрудничества с SR Space отказался многопрофильный холдинг Т1, занимавшийся разработкой и интеграцией программного обеспечения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высоко оценил поступок Путина

    Назван способ остановить навязчивые мысли перед сном

    Банки захотели обязать пересматривать стоимость ипотечных квартир

    Американского режиссера Вуди Аллена внесли в список «Миротворца»

    Трамп высказался о сроках встречи Путина и Зеленского

    Трамп допустил визит в Китай

    В МВД рассказали о хищениях при строительстве обороны в российском регионе

    Стало известно об укреплении позиций ВС России на константиновском направлении

    Уехавший из России журналист-иноагент назвал патриотизм слабой жизненной стратегией

    Пикантная деталь на фото 20-летнего сына Бекхэма удивила фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости