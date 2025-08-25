В России обанкротился частный аэрокосмический холдинг

РБК: Суд признал банкротом частный аэрокосмический холдинг SR Space

Частный аэрокосмический холдинг SR Space признан банкротом. Соответствующее постановление, как сообщило издание РБК, принял столичный арбитражный суд.

В настоящее время, как следует из документов, открыто конкурсное производство.

Во второй половине апреля сообщалось, что частная российская космическая компания SR Space, производящая легкие и сверхлегкие ракеты-носители и малые космические аппараты, столкнулась с приостановкой операций по счетам в банках. Причиной такого развития событий стало решение Федеральной налоговой службы. Глава компании заявлял, что это не отразится на деятельности компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе и объяснил случившееся кассовым разрывом. Тогда же эксперты выдвинули предположение, что на самом деле имела место неуплата налогов по зарплате.

В прошлом году от сотрудничества с SR Space отказался многопрофильный холдинг Т1, занимавшийся разработкой и интеграцией программного обеспечения.