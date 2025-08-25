В России оценили вероятность завершения украинского конфликта до конца года

Депутат Чепа: Вероятность завершения украинского конфликта в этом году невысока

Вероятность завершения украинского конфликта до конца года на данный момент кажется не очень высокой, заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, причина этого в противодействии Украины и ее европейских союзников.

«В принципе, если бы не было противодействия со стороны Украины и стран Европы, поддерживающих Киев в этом отношении, то конфликт вполне можно было бы завершить до конца года. А, может, даже и раньше», — сказал политик.

Но, по его словам, при сохранении текущих темпов урегулирования шансов подписать мирные соглашения до конца года не так много.

«Мы видим, что Украина не намеревается делать ничего в сторону мирных соглашений, так что при текущих темпах закончить все в этом году вряд ли получится. Единственное, о чем говорит президент Украины Владимир Зеленский — это двусторонняя встреча с главой России Владимиром Путиным. А зачем она нужна — непонятно», — заметил депутат.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог выразил надежду на то, что конфликт на Украине может завершиться в течение года. Он подчеркнул, что все стороны «очень серьезно работают» над мирным процессом, однако завершение конфликта требует колоссальных усилий.