Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:07, 25 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили вероятность завершения украинского конфликта до конца года

Депутат Чепа: Вероятность завершения украинского конфликта в этом году невысока
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вероятность завершения украинского конфликта до конца года на данный момент кажется не очень высокой, заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, причина этого в противодействии Украины и ее европейских союзников.

«В принципе, если бы не было противодействия со стороны Украины и стран Европы, поддерживающих Киев в этом отношении, то конфликт вполне можно было бы завершить до конца года. А, может, даже и раньше», — сказал политик.

Но, по его словам, при сохранении текущих темпов урегулирования шансов подписать мирные соглашения до конца года не так много.

«Мы видим, что Украина не намеревается делать ничего в сторону мирных соглашений, так что при текущих темпах закончить все в этом году вряд ли получится. Единственное, о чем говорит президент Украины Владимир Зеленский — это двусторонняя встреча с главой России Владимиром Путиным. А зачем она нужна — непонятно», — заметил депутат.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог выразил надежду на то, что конфликт на Украине может завершиться в течение года. Он подчеркнул, что все стороны «очень серьезно работают» над мирным процессом, однако завершение конфликта требует колоссальных усилий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отношения будут развиваться». Президент дружественной России страны поздравил Зеленского и получил благодарность за помощь

    «Радиостанция Судного дня» передала два загадочных сообщения

    Обезумевший из-за громкой музыки соседа россиянин получит до 15 лет колонии

    Секс-гуру Алекс Лесли дал прогнозы о судьбе блогера Маркаряна в тюрьме

    Москвичи пожаловались на вонь

    Сотня туристов и 15-месячный ребенок отравились обедом в четырехзвездочном отеле Европы

    Российский бизнес решил снизить расходы на сотрудников

    «Калашников» изготовит опоры для «охотников за дронами»

    Арестовано имущество по делу об ущербе Минобороны России на 650 миллионов рублей

    В МИД России прокомментировали удары по нефтепроводу «Дружба»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости