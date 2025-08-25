Врач предложил убрать из меню некоторые продукты ради избавления от дневной сонливости

Сомнолог Факих: Выдержанные сыры и копчености приводят к дневной сонливости

Сомнолог Тарик Факих заявил, что людям, у которых днем ярко выражена сонливость, необходимо убрать из меню некоторые продукты. Его слова приводит издание Infobae.

Как пояснил Факих, дневная сонливость может появиться из-за употребления продуктов с высоким содержанием вещества тирамин. Особенно это касается мужчин, подчеркнул он.

Так, врач предложил для избавления от сонливости в дневное время полностью исключить или сократить количество выдержанных сыров, алкогольных напитков, различных копченостей, а также маринованных продуктов. Причем эти продукты способны вызвать желание поспать днем даже в том случае, если человек хорошо отдохнул ночью. В то же время продукты, богатые омега-3 — жирными кислотами, такие как жирная рыба, напротив, уменьшают эпизоды гиперсомнии в дневное время.

Ранее эндокринолог Дарья Лебедева объяснила, почему ночью возникают головные боли. Среди основных факторов риска она выделила апноэ во сне.