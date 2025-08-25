Вуди Аллен оценил Москву

Вуди Аллен рассказал о своей поездке в Москву и Санкт-Петербург

Американский режиссер Вуди Аллен рассказал о своей поездке в Москву и Санкт-Петербург. Кинематографист высоко оценил российские города, передают «Известия».

Аллен не уточнил, когда именно состоялся его последний визит в Россию, однако отметил, что остался доволен путешествием. «Когда я ездил в Санкт-Петербург, все прошло потрясающе. Мы ходили на балет, было хорошо, место оказалось оживленным, люди веселились. Это был отличный опыт», — поделился режиссер.

Он добавил, что гостил в Петербурге несколько дней, после чего отправился в Москву. В столице кинематографист хорошо провел время в нескольких музеях. «Так что, знаете, у меня остались только положительные впечатления от Москвы и Санкт-Петербурга», — заключил Аллен.

Ранее американская звезда боевиков Марк Дакаскос, приехавший на Московскую международную неделю кино, заявил, что в американцы мало знают о России.