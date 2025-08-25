Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:35, 25 августа 2025Экономика

Вуди Аллен оценил Москву

Вуди Аллен рассказал о своей поездке в Москву и Санкт-Петербург
Александра Качан (Редактор)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Американский режиссер Вуди Аллен рассказал о своей поездке в Москву и Санкт-Петербург. Кинематографист высоко оценил российские города, передают «Известия».

Аллен не уточнил, когда именно состоялся его последний визит в Россию, однако отметил, что остался доволен путешествием. «Когда я ездил в Санкт-Петербург, все прошло потрясающе. Мы ходили на балет, было хорошо, место оказалось оживленным, люди веселились. Это был отличный опыт», — поделился режиссер.

Он добавил, что гостил в Петербурге несколько дней, после чего отправился в Москву. В столице кинематографист хорошо провел время в нескольких музеях. «Так что, знаете, у меня остались только положительные впечатления от Москвы и Санкт-Петербурга», — заключил Аллен.

Ранее американская звезда боевиков Марк Дакаскос, приехавший на Московскую международную неделю кино, заявил, что в американцы мало знают о России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дружественный России лидер поздравил Зеленского и получил в ответ благодарность за помощь

    Спецпосланник Трампа назвал желаемый срок заключения мира на Украине

    Россиянин вспомнил о сыне-бойце СВО спустя 40 лет перед его гробом и потребовал выплаты

    Россиянин избил мать с грудничком из-за внешнего вида и поплатился

    Путин встретился с вице-премьером России

    Российские «Орланы» получили камеру заднего вида

    Вернувшийся из США Леонтьев сделал заявление о Родине

    Два самолета избежали столкновения в российском аэропорту после ошибки диспетчера

    В Совфеде отреагировали на желание ЕС использовать замороженные российские активы

    Тренер «Акрона» прокомментировал просьбу Дзюбы к руководству усилить состав

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости