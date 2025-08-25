Американская звезда боевиков 90-х сделал заявление о России

Актер Марк Дакаскос заявил, что в Америке люди очень мало знают о России

Звезда боевиков 1990-х годов Марк Дакаскос, приехавший на Московскую международную неделю кино, сделал заявление о России. Его цитирует РИА Новости.

«Многие люди, которых я знаю, по крайней мере, в Америке, очень мало знают о России. Они любопытны, но при этом знают очень мало. Или же то, что они знают, является неправильным», — отметил он.

Актер добавил, что после поездок в Москву делится своими впечатлениями с друзьями в США. «Так много впечатлений, которыми можно поделиться — то, как в России что-то делают, говорят, чувствуют, одеваются и создают. У вас были и есть эти великие творцы!» — подчеркнул артист.

Ранее стало известно об участии в Московской международной неделе кино оскароносного режиссера Вуди Аллена.