20:01, 24 августа 2025

Звезда боевиков 90-х Дакаскос приехал в Москву

Звезда боевиков Марк Дакаскос вернулся в Москву спустя почти 30 лет
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Россию посетил известный американский актер Марк Дакаскос. На это обратил внимание Telegram-канал Mash.

Дакаскос приехали в российскую столицу для участия в Московской международной неделе кино. 61-летний актер, каскадер и мастер боевых искусств известен по ролям в боевиках 1990-х годов — «Только сильнейшие», «Драйв», «Двойной дракон».

В интервью журналистам Марк Дакаскос признался, что вернулся в Россию спустя 29 лет — первый раз он посетил страну в 1996 году. Но, по словам звезды, он полюбил Москву. Также актер рассказал, что лишь «чуть-чуть» знает русский язык.

Ранее стало известно об участии в Московской международной неделе кино оскароносного режиссера Вуди Аллена («Любовь и смерть», «Зелиг», «Манхэттен»). Мероприятие пройдет в столице с 23 по 27 августа.

    Звезда боевиков 90-х Дакаскос приехал в Москву

