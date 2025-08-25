Забота о себе
09:30, 25 августа 2025

Желающим получить максимальную пользу от завтрака россиянам дали четыре совета

Гастроэнтеролог Помойнецкая призвала употреблять на завтрак яйца и зелень
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая заявила, что завтрак можно сделать максимально полезным, если при его приготовлении следовать четырем правилам. Свои советы она дала россиянам в Telegram-канале.

По словам Помойнецкой, основой завтрака должны являться белки и жиры. В связи с этим она призвала всех желающих получить максимальную пользу от утреннего приема пищи добавить в рацион рыбу, яйца, сливочное масло или паштет.

Кроме того, продолжила врач, на завтрак необходимо употреблять большое количество зелени и клетчатки. При этом за 15-20 минут до еды стоит выпить стакан теплой воды. Сам же утренний прием пищи должен состояться не позже чем через 30-40 минут после пробуждения, иначе в организме повысится уровень кортизола, что чревато истощением надпочечников.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Констанденков призвал при хроническом запоре отказаться от нескольких продуктов. В качестве примера он привел пиццу и бургеры.

